  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 30 Ekim 2018 17:20

Derbinin bilet fiyatları belli oldu ! En ucuzu...

2 Kasım'da oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet, 150 TL'den satılıyor.

Derbinin bilet fiyatları belli oldu ! En ucuzu...
A+ A-

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bugün GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satılan biletlerin, yarın sadece Galatasaray logolu passolig kartlarına, 1 Kasım Perşembe günü ise Fenerbahçe kartı dışında kalan tüm passolig kartlarına satışı yapılacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

  • Kategori 1: 1000 lira
  • Kategori 2: 900 lira
  • Kategori 3 ve 4: 800 lira
  • Kategori 5: 750 lira
  • Kategori 6: 600 lira
  • Kategori 7: 400 lira
  • Kategori 8: 300 lira
  • Kategori 9: 250 lira
  • Kategori 10: 175 lira
  • Kategori 11: 150 lira
  • Kategori 12 Misafir: 150 lira

Galatasaray , Bilet fiyatları , derbi , Fenerbahçe , bilet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM