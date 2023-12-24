Dev derbinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanırken karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu.

Kadıköy'de oynanacak derbinin VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev yapacak.

Derbinin AVAR koltuğunda ise Özgür Yankaya ile Kerem Ersoy oturacak.

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat 19:00'da başlayacak.