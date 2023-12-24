  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Dev derbinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
Güncelleme:

Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanırken karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu.

Kadıköy'de oynanacak derbinin VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev yapacak.

Derbinin AVAR koltuğunda ise Özgür Yankaya ile Kerem Ersoy oturacak. 

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat 19:00'da başlayacak.

Etiketler derbi fenerbahçe galatasaray hakem var
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte yılbaşı temalı, IMDb puanı en yüksek filmler İşte yılbaşı temalı, IMDb puanı en yüksek filmler Meclis'te 4 partiden teröre karşı ortak bilidiri Meclis'te 4 partiden teröre karşı ortak bilidiri Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha: Çekim izinleri iptal edildi Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha: Çekim izinleri iptal edildi Otoyolda rehine krizi: ''Bakan Yerlikaya ile görüşmek istiyorum'' Otoyolda rehine krizi: ''Bakan Yerlikaya ile görüşmek istiyorum'' Reuters 2023 yılının en çarpıcı fotoğraflarını seçti: Türkiye'den 2 kare var Reuters 2023 yılının en çarpıcı fotoğraflarını seçti: Türkiye'den 2 kare var İstanbul'da film gibi kovalamaca! Ters şeritte yakalandılar İstanbul'da film gibi kovalamaca! Ters şeritte yakalandılar Türkiye'nin en zeki insanları bu illerde yaşıyor! İşte IQ ortalaması yüksek şehirler Türkiye'nin en zeki insanları bu illerde yaşıyor! İşte IQ ortalaması yüksek şehirler Türkiye şehitlerine ağlarken DEM Parti'den skandal açıklama Türkiye şehitlerine ağlarken DEM Parti'den skandal açıklama Ünlü kayak merkezine tatilci akını Ünlü kayak merkezine tatilci akını Kahramanmaraş'ta korkutan deprem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem