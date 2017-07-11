Emre Belözoğlu'na karşılık Alper Potuk !

Emre Belözoğlu'nun tekrar Fenerbahçe'ye döneceği haberleri gündemdeki yerini korurken, ilginç bir iddia daha kulislere düştü. Emre- Fener flörtünün ilk konuşulduğu günlerde "Yerine oyuncu almadığımız sürece Emre'yi vermem" diyen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a takımın hocası Avdullah Avcı'dan sürpriz bir talep geldiği ileri sürüldü. Buna göre tecrübeli teknik adamın, Gümüşdağ ile görüşerek Alper Potuk karşılığında Emre'nin gidişine sıcak bakabileceğini söylediği kaydedildi.

'ANCAK BÖYLE GİDER'

Avcı'nın "Fenerbahçe, eski kaptanı ile ilgileniyorsa biz de onlardan Alper'i alalım" önerisi sunduğu; ancak o zaman Belözoğlu'nun gidişine sıcak bakacağı gelen haberler arasında. Önceki gün "Emre için resmi teklif almadık" diyen Başakşehir cephesi ile sarı- lacivertli yönetim arasında aracılar vasıtasıyla görüşmelerin başladığı da bir diğer iddia olarak konuşuluyor.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIK KAPI: ŞARTLARA GÖRE BELLİ OLUR

Başakşehir Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Saral, dün Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a açıklamalar yaptı. Kaptan Emre'yi takımda tutmak istediklerini ifade eden Saral, "Ancak başkanımız bu durumu tolere eder mi bilemiyorum. Tamamen o zamanki şartlara bağlı. Şartlar ne olur, hep birlikte göreceğiz" diyerek transfere açık kapı bıraktı...