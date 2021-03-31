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Emre Çolak'tan çok konuşulacak paylaşım

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Karagümrüklü futbolcu Emre Çolak, sosyal medya hesabından sarı kırmızılılarla ilgili bir paylaşım yaptı.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, akşam saatlerinde sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Galatasaray altyapısından yetişen, Sarı-kırmızılı formayı uzun süre giydikten sonra Deportivo, Al-Wahda ve yine Deportivo'da oynayıp devre arasında Fatih Karagümrük'e imza atan Emre Çolak, Twitter hesabından; "İçimiz bir dışımız bir , mayıslar bizimdir..." şeklinde bir paylaşım yaptı. Çolak ayrıca paylaşımının sonuna 4 yıldız koydu.

Emre Çolak'ın aktif olarak Fatih Karagümrük futbolcusu olması ve Galatasaray ile ilgili paylaşımı rakip taraftarları kızdırdı.

İşte Çolak'ın o paylaşımı:

 

Etiketler Galatasaray Emre Çolak galatasaray paylaşım
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