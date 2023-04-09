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Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu

Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu
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Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Ekvadorlu golcü Enner Valencia hakkında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ekvadorlu Enner Valencia'nın geleceğindeki belirsizlik devam ediyor. Kariyerinin en başarılı sezonunu yaşayan Ekvadorlu golcü her fırsatta takımda kalmak istediğini söyleye de Brezilya basınında gündemden düşmüyor.

İsmi Internacional ile anılan Valencia hakkında Brezilyalı gazeteci Bruno Ravazzolli Sabah'a değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalar...

"2 YIL 5 MİLYON EURO"
"Internacional'in yöneticileri, Enner Valencia hakkında çok net bir yorum yapmaktan kaçınıyor. Yapılan görüşmeler tamamen gizli tutuluyor. Ancak oyuncunun haziran ayından itibaren Brezilya'da oynaması için bir anlaşma olduğunu öğrendik. Valencia'ya yapılan teklif 2 yıllık ve toplam 5 milyon Euro'luk."

"13 NUMARA KİMSEYE VERİLMİYOR"
"Enner'in 13 numaralı formayı giydiğini herkes biliyor. Libertadores listesinde genç takımlardan bir oyuncu 13 numaralı forma giymişti. Ancak şu an takımda 13 numara boşta ve kimseye verilmeyecek."

Sabah

Etiketler Fenerbahçe Enner Valencia brezilya transfer fenerbahçe
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