Ersun Yanal'dan Edwin Cardona'ya veto

Meksika takımlarından Monterrey'in oyuncusu olan ancak bu ay başı bir başka Meksika ekibi Pachuca'ya kiralanan Kolombiya Milli Takımı oyuncusu Edwin Cardona'nın, Trabzonspor'a önerildiği ancak teknik heyetin oyuncuyu istemediği öğrenildi.

Mesafe tanımadan her yerden vuruyor

Uzaktan şutlarıyla Meksika'da ün yapan, Monterrey formasıyla çıktığı 83 maçta bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen 29 gol atan 24 yaşındaki oyunucunun golleri kadar asistleriyle de oynadığı takıma ciddi katkı verdiği biliniyor.

Teknik heyetten döndü

Kucka'yı alan, Medel için Inter'le anlaşma sağlamasına rağmen oyuncuyu bir türlü ikna edemeyen Trabzonspor'a Cardona'nın da önerildiği ancak teknik heyetin oyuncuyu istemediği öğrenildi.

Bir sonraki durağı Boca Juniors

Meksika Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla Amerika kıtasını kendine hayran bırakan Cardona'nın bir sonraki durağının Boca Juniors olması bekleniyor.

Fanatik