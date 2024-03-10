Fatih Karagümrük Tolunay Kafkas'a emanet!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas getirildi.
Fatih Karagümrük Kulübü, teknik direktör Şota Arveladze'den boşalan teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas'ın getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz" denildi.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol