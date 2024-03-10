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Fatih Karagümrük Tolunay Kafkas'a emanet!

Fatih Karagümrük Tolunay Kafkas'a emanet!
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas getirildi.

Fatih Karagümrük Kulübü, teknik direktör Şota Arveladze'den boşalan teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas'ın getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz" denildi.

 

DHA

Etiketler Fatih Karagümrük SK Fatih Karagümrük Tolunay Kafkas teknik direktör
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