  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Fatih Tekke, İstanbulspor'a geri döndü

Fatih Tekke, İstanbulspor'a geri döndü

Fatih Tekke, İstanbulspor'a geri döndü
Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'nin getirildiğini açıkladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imzasını attı" ifadelerine yer verildi.

45 yaşındaki Tekke, daha önce Haziran 2018-Mart 2019 ve Ocak 2020-Mart 2021 olmak üzere iki kez İstanbulspor'da teknik direktör olarak görev yapmıştı.

DHA

Etiketler fatih tekke istanbulspor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güneş tutulması başladı! İşte ilk görüntüler
Bakan Nebati, 28 milyar doların kaynağını böyle açıkladı
Okuldan çıkan öğrenciler çatışmanın ortasında kaldı: Ölü ve yaralılar var
Osmangazi Köprüsü'nde intihar! Veda videosu çektiği ortaya çıktı
Ünlü manken ötenazi ile yaşamına son verdi
Reytingleri sildi süpürdü! İşte haftanın en çok izlenen dizisi
Fakıbaba'nın ''Arsaları sattılar'' dediği başkan sessizliğini bozdu
Cumhur İttifakı'nda çatlak! Bahçeli'den AK Partili Mahir Ünal'a sert sözler
Survivor'ın olaylı ismi Yasin Obuz parayı kırdı! İşte yeni işi
WhatsApp'tan erişim sorunu açıklaması