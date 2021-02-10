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  5. 10 Şubat 2021 11:29

Fatih Terim'den suç duyurusu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçında kendisine küfür edildiği iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Fatih Terim'den suç duyurusu!
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Süper Lig’in 23. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı kırmızılı ekip rakibini 1-0 yenerek 3 puana ulaşan taraf olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalarda, "Seyircisiz oynadığımızı biliyoruz ama bayağı seyirci var. Takımımıza çıkarken küfürler... Galatasaraylı futbolculara, hocalara küfür... Kimsenin hakkı yok" demişti. 

Konu ile alakadar olan Fatih Terim'in avukatları ise, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesini verdi. Dilekçede, Fatih Terim’e, teknik heyete ve ısınmak için sahaya çıkan futbolculara maçın başından sonuna kadar küfür edildiği ifadelerine yer verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuyla ilgili soruşturmayı başlattı.
 
 
 

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