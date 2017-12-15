Feghouli'den Fransız basınına Türkiye dersi

West Ham'dan Galatasaray'a gelme hikayesini anlatan yıldız oyuncu, "Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Türkiye Ligi gelişmekte olan bir lig ve birçok oyuncunun ilgisini çekiyor. 30 yaşın üzerinde olup, buraya gelen çok oyuncu var, ancak Samir Nasri, Younes Belhanda gibi kaliteli oyuncular da var. Fransa'dan iyi bilinen isimler var. Galatasaray ile yaptığım birkaç görüşmenin ardından, onların benimle cidden ilgilendiğini fark ettim. Bir süredir benim peşimdelerdi, beni gerçekten istiyorlardı. İlk andan itibaren net oldum ve sözümü verdim, görüşmelere başladık ve ortak bir noktada buluştuk. Sonuç olarak burada mutluyum. Uzun süre kalmak istedim ve 5 yıllık bir sözleşme imzaladım. Kupalar kazanmak istiyoruz. Kariyerimde kupalar kazanmam gereken bir döneme denk geldi. Ayrıca ateşli bir kalabalığın önünde oynamak istedim. Burada taraftarların sevgisi harika." dedi.

Fransa'da Türkiye'nin daha korkutucu bir yer olarak gösterildiğini belirten Feghouli, "Türkiye'ye gelmeden önce korkularım vardı, ancak şaşırtacak şekilde mutluyum. Fransa'da gösterilen Türkiye imajı burada yok. İnsanlar çok sıcak, İstanbul'da çok kaliteli bir hayat var. Ailem ve ben burada çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da huzurlu bir ortam olduğunu söyleyen yıldız oyuncu "Müslüman bir ülkede olduğum gerçeği her zaman bir artı yazıyor. Çok güzel. Burada başka yerlerde olduğu gibi kimsenin dini sorgulanmıyor, kimseye garip bakılmıyor. Huzur içinde bir hayat var. Bu da benim kararımda önemli bir rol oynadı" dedi.

Galatasaray'da uzun vadeli kalmak istediğini de belirten Feghouli "Fransa'dan çok uzun süre önce ayrıldım ve tekrar Fransa'ya dönmek hiçbir zaman benim hedefim olmadı. Fransız kulüplerinden gelen birçok teklifi de reddettim, çünkü aradığım ve benim için doğru olduğunu düşündüğüm şey bu değildi. Gelecekte ne olur, bilmiyorum. Ama şu anda, yurt dışında mutluyum ve Galatasaray'da uzun vadeli devam etmeyi düşünüyorum. Açıkçası, şu anda kendime Fransa'ya gider miyim diye bir soru sormuyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul'daki karşılanışını da anlatan Feghouli, "Havaalanına adım attığım andan itibaren Galatasaraytaraftarları tarafından çok sıcak karşılandım. Çok sıcak, çok Akdeniz havası vardı. Eğer kendi sınırlarını zorlarsan, en iyi performansını verirsen, taraftarlar her zaman size minnettar oluyor. Burada harika bir atmosfer var, ama diğer statlar da öyle. Her yerde oynadım. Almanya, İngiltere, İspanya... Hiçbirinde Türkiye'deki atmosferi görmedim. Burası Avrupa'nın açık ara en iyi stat atmosferinin olduğu yer. Birçok stat yeni. Büyük kulüplerle oynadığında, özellikle İstanbul'da, çok heyecanlı oluyor. Arkanda taraftarlarla oynuyorsun" şeklinde konuştu.

İstanbul'daki karşılanışını da anlatan Feghouli, "Havaalanına adım attığım andan itibaren Galatasaraytaraftarları tarafından çok sıcak karşılandım. Çok sıcak, çok Akdeniz havası vardı. Eğer kendi sınırlarını zorlarsan, en iyi performansını verirsen, taraftarlar her zaman size minnettar oluyor. Burada harika bir atmosfer var, ama diğer statlar da öyle. Her yerde oynadım. Almanya, İngiltere, İspanya... Hiçbirinde Türkiye'deki atmosferi görmedim. Burası Avrupa'nın açık ara en iyi stat atmosferinin olduğu yer. Birçok stat yeni. Büyük kulüplerle oynadığında, özellikle İstanbul'da, çok heyecanlı oluyor. Arkanda taraftarlarla oynuyorsun" şeklinde konuştu.

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