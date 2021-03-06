  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Fenerbahçe 1959 yılı öncesi 9 şampiyonluğumuz var dedi TFF'ye başvurdu

Fenerbahçe 1959 yılı öncesi 9 şampiyonluğumuz var dedi TFF'ye başvurdu

Fenerbahçe 1959 yılı öncesi 9 şampiyonluğumuz var dedi TFF'ye başvurdu

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu başvurunun 1959 yılı öncesinde şampiyonlukları bulunan diğer takımların da hakkını savunmak için yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Kulübü olarak 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın Süper Lig'e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-1933, 1934-1935 ve 1943-1944 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-1937, 1939-1940, 1942-1943, 1944-1945, 1945-1946 ve 1949-1950 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvurumuz, Türk futbolunun son 25 yılındaki garabetlerin, şampiyonluk ve yıldız sayılarında da kendini gösterdiği bu durumun düzeltilmesi için TFF'ye de bir imkan sunmuştur. Cumhuriyetimizin tarihinden ayrılamayacak resmi Türk futbol tarihine sahip çıkma ve Cihat Arman, Fikret Kırcan, Lefter Küçükandonyadis, Hakkı Yeten, Süleyman Seba ve Gündüz Kılıç gibi adlarını buraya sığdıramayacağımız birçok Türk futbol efsanesinin haklarını ve emeklerini koruma anlamı taşıyan bu adımımızın, Türk futbol kamuoyunda da hak ettiği şekilde değerlendirileceğine inanıyoruz."

Etiketler tff fenerbahçe şampiyonluk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şeyma Subaşı'nın, direk dansı paylaşımları sosyal medyayı salladı
Şeyma Subaşı'nın, direk dansı paylaşımları sosyal medyayı salladı
Metropoll'den AK Parti ve CHP seçmeni buluşturan anket!
Metropoll'den AK Parti ve CHP seçmeni buluşturan anket!
Uçan gemi görenleri hayrete düşürdü
Uçan gemi görenleri hayrete düşürdü
Uzman isim açıkladı! Korona geçirenlerin yüzde 30'unda tespit edildi
Uzman isim açıkladı! Korona geçirenlerin yüzde 30'unda tespit edildi
Mersin'de sürpriz ziyaretçi! Kıyıya yaklaşınca fark edildi
Mersin'de sürpriz ziyaretçi! Kıyıya yaklaşınca fark edildi
MIUI 13 ve Android 12 güncellemesi alacak olan modeller
MIUI 13 ve Android 12 güncellemesi alacak olan modeller
Naci Ağbal'dan yazılı açıklama: 128 milyar dolar yerine nasıl konulacak?
Naci Ağbal'dan yazılı açıklama: 128 milyar dolar yerine nasıl konulacak?
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda trafik felç!
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda trafik felç!
İşte 100 bin TL altındaki SUV modelleri
İşte 100 bin TL altındaki SUV modelleri
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayında damga vuran açıklama
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayında damga vuran açıklama