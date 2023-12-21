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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletleri satışta

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletleri satışta
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Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak ve 3 yıl sonra Galatasaray taraftarının da Kadıköy'de olacağı Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 24 Aralık Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri satışa çıktı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın biletlerinin kulübün yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa sunulduğu bildirildi.

Biletlerin genel satışının 23 Aralık Cumartesi günü yapılacağı aktarıldı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1100 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2000 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 2100 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2250 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2500 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2750 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 3750 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 4500 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 5100 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 6000 lira

Maraton Alt E Blok: 6600 lira

Fenerium Alt Avis E Blok: 18000 lira

Misafir Tribünü: 1430 lira

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için taraftar kararı verildiFenerbahçe - Galatasaray derbisi için taraftar kararı verildiTrendyol Süper Lig

 

AA

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