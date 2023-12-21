Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için taraftar kararı verildi
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde taraftara deplasman yasağı uygulanmayacağını duyurdu.
En son 23 Şubat 2020 tarihinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde tribünde yer alan Galatasaray taraftarı, pazar günü oynanacak derbiyle 3 yıl sonra deplasman tribününden maçı takip edecek.
İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için deplasman takımının taraftarı için merakla beklenen kararını açıkladı.
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine deplasman takım taraftarı da alınacak.
En son 23 Şubat 2020 tarihinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde tribünde yer alan Galatasaray taraftarı, pazar günü oynanacak derbiyle 3 yıl sonra deplasman tribününden maçı takip edecek.
Karşılaşmayı 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftar, stattan izleyebilecek.
Galatasaray taraftarı 3 yıl sonra Kadıköy'de olacak
Galatasaray taraftarı, Kadıköy'de en son 2019-2020 sezonunda 23 Şubat 2020 tarihinde Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbide takımının yanındaydı. O mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri 20 yıl sonra sahasında mağlup etmişti.
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