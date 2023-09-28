Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı

Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 4-0 mağlup ederek 6'da 6 yaparak liderliği tekrar aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Başakşehir'i konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 5. dakikada Djiku, 10. dakikada Dzeko ve 20. dakikada Szymanski'nin attığı gollerle 3-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da dakikalar 80'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha Szymanski çıktı, Polonyalı orta saha oyuncusu kendisinin ikinci takımının ise dördüncü golünü kaydetti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından 6'da 6 yapan Fenerbahçe 18 puana yükseldi ve en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Çağdaş Atan'ın takımı Başakşehir ise 3 puanda kaldı.

Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak, Başakşehir ise Kayserispor'a konuk olacak.

13 MAÇTA 13 GALİBİYET!

Süper Lig'de 6 maçta 6 galibiyet alan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde de 7'de 7 yaparak bu sezon oynadığı 13 resmi maçta 13 galibiyet aldı.