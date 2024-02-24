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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Fenerbahçe ile Kasımpaşa müsabakasının VAR’ı (Video Yardımcı Hakem) Erkan Engin oldu.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00’da Kasımpaşa’yı konuk edecek. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını, Aleks Taşcıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin’e AVAR’da ise Mustafa İlker Coşkun ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.

Etiketler Fenerbahçe var Hakem
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