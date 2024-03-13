Fenerbahçe ve Galatasaray boş yere şampiyonluk mücadelesi veriyor

Avrupa’da mücadele etmek için süper ligde kıyasıya çekişen 4 büyükler için Avrupa yolu hayal olmak üzere. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek klüplere Avrupa yolunu kapatmak üzere…

Süper ligde büyük bir mücadele var. Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk, Beşiktaş ve Trabzon iş-se 3. olmak için mücadele ediyor.

İvrizHaber'in haberine göre Kulüpler hedefine ulaşırsa Avrupa’da mücadele edip, kasalarını dolduracak. Daha doğrusu dolduracaktı ama, bu hayal bitmek üzere..

Nasıl mı ?

UEFA kurallarına göre, Avrupa’da mücadele eden takımların, vadesi geçmiş ve ödenmemiş borcu olmaması lazım. Takımlar bunu her 3 ayda bir UEFA’ya verdikleri yazıyla belgeliyor.

Bu kulüperin devlete ciddi miktarda vergi borcu var. Kulüpler bu yazının zamanı geldiğinde maliye bakanlığına bir dilekçe verip, bu borcun taksitlendirilmesini istiyor.

6183 sayılı “ kamu borçlarının tecil ve tehiri yasasına “ göre bu kararı maliye bakanı veriyor.

Bu sistem şu ana kadar sorunsuz işledi. Kulüpler daima borçlarını taksitlendirdi ve UEFA’ya “ Borcumuz yok “ yazısı verdi.

Şimdi 31 mart tarihinde klüpler yeniden bu belgeyi UEFA’ya verecek. Bu amaçla kulüpler yeniden borç taksitlendirmesi için maliye bakanlığına dilekçe verdi..

Ancak….

Bu kez bu senaryo işlemedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu taksitlendirme dilekçeleri önüne gelince küplere bindi ve iddialara göre şöyle dedi:

“ Yeter artık… biz emekliye gereken parayı veremiyoruz. Kulüpler 50 yaşındaki futbolculara milyonlarca Euro ödüyorlar ama devlete borçlarını ödemiyorlar.

İmzalamıyorum kardeşim. Ödesinler bu borçları “

Bu tepki üzerine bakan yardımcıları, üst düzey bürokratlar paniğe kapıldı.

Çünkü bu kadar kritik bir seçimden 3-5 gün önce böyle bir olay yaşanır da, 4 büyük kulüpe Avrupa yasağı gelirse milyonlarca fanatik futbol taraftarının sandıktaki tepkisini en iyi bu kişiler biliyordu.

Tüm çabalarına rağmen Mehmet Şimşek’i ikna edemeyen bu bürokratlar için tek çare Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devreye sokmak. Şimdi buna çalışıyorlar

Futbolun sosyolojisini ve sandığa etkisini çok iyi bilen Erdoğan, Ak Partiye sandıkta büyük zarar verecek bu olayı durdurmak için devreye girince sorun hemen çözülür mü? Yoksa Mehmet Şimşek kararında sonuna kadar direnir mi ?

Bunu zaman gösterecek…

İvrizHaber