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Fenerbahçe'de ayrılık! Valencia'nın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de ayrılık! Valencia'nın yeni takımı belli oldu
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Fenerbahçe’nin sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşmaya varamadığı Enner Valencia’nın yeni adresi belli oldu.

Fenerbahçe’de kariyerinin en golcü sezonunun yaşayan Enner Valencia’nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yıldız golcü ile devam eden sözleşme görüşmelerinden şimdiye kadar bir sonuç alınmazken futbolcunun geleceği hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ANLAŞMA TAMAM

Akşam’ın Brezilya basınına dayandırdığı habere göre Fenerbahçe ile sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamayan futbolcu, Internacional takımıyla el sıkıştı. Yıldız golcü gelecek sezon Fenerbahçe’den ayrılarak Brezilya’nın yolunu tutacak.

VALENCIA'NIN PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 43 maça çıkan Enner Valencia, 31 gol attı, 6 asist yaptı.

Akşam

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Enner Valencia Internacional brezilya
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