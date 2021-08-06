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Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe, Burak Kapacak transferinde oyuncu ve kulübü Bursaspor'la anlaştığını açıkladı.

Fenerbahçe, Bursaspor'dan Burak Kapacak'la anlaşma sağladı. Sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, “Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü’nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır” denildi. 

Etiketler Fenerbahçe Bursaspor Burak Kapacak
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