Fenerbahçe'den bir transfer daha
Fenerbahçe, Burak Kapacak transferinde oyuncu ve kulübü Bursaspor'la anlaştığını açıkladı.
Fenerbahçe, Bursaspor'dan Burak Kapacak'la anlaşma sağladı. Sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, “Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü’nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır” denildi.
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