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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması
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Fenerbahçe'de forma giyen ve sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci'nin geri dönüş tarihi hakkında açıklama yapıldı.

Fenerbahçe Kulübü, bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci hakkındabir paylaşım yaptı.

İRFAN CAN DÖNÜYOR

Kulüpten yapılan paylaşımda İrfan Can Kahveci'nin idmandan bir fotosu kullanılarak "kum saati emojisi" kullanıldı. Bu paylaşım yıldız oyuncunun kısa süre içinde sahalara döneceği yorumlarını artırdı ve taraftarlarda heyecan uyandırdı.

Etiketler İrfan Can Kahveci açıklama Fenerbahçe
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