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Fenerbahçe'den olaylı maçta puan kaybı

Fenerbahçe'den olaylı maçta puan kaybı
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oldu.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor'un golünü 84. dakikada penaltından Cherif Ndiaye, Fenerbahçe'nin golünü ise 88. dakikada Enner Valencia kaydetti.

Bu sonuçla Sarı lacivertlilerin, lider Galatasaray'la puan farkı 6'ya çıktı.

Etiketler Adana Demirspor Fenerbahçe fenerbahçe adana demirspor maç
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