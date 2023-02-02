Fenerbahçe'den olaylı maçta puan kaybı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oldu.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor'un golünü 84. dakikada penaltından Cherif Ndiaye, Fenerbahçe'nin golünü ise 88. dakikada Enner Valencia kaydetti.
Bu sonuçla Sarı lacivertlilerin, lider Galatasaray'la puan farkı 6'ya çıktı.
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