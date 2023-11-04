Fenerbahçe'den Trabzonspor'a rest

Süper Lig'teki Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesinde Trabzonspor'un restine Fenerbahçe'den çok sert bir yanıt geldi.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan dev maç öncesi geçmişte yaşanan hakem hatalarına dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

"Galatasaray, Atakaş Hatayspor ve Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmalarında hakem hatası diyemeyeceğimiz ve tamamen kasıtlı kararlar sonucunda puanlarımız çalınmış, haksız şekilde verilen kart ile futbolcumuz oyun dışı bırakılmıştır. TFF yetkilileriyle yapılan görüşmede Siltaş Yapı Pendikspor maçının hakemine ceza verildiğinin belirtilmesine rağmen düdük çalmaya devam etmiş, “aynı karşılaşmanın gözlemcisinin, raporunu değiştirmesi için arandığı iddiasını” TFF’ye aktarmamıza rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır."

"ALİ ŞANSALAN, VAR'IN ÖNÜNE GEÇTİ"

"VavaCars Fatih Karagümrük maçında Onuachu’nun attığı bariz gol geçersiz sayılmıştır. Pozisyonda top daha kalecinin eline geçmeden oyuncumuz kafayı vurmuş, orta hakem Ali Şansalan faul düdüğünü çalarak, VAR müdahalesinin önüne geçmiştir."

"UMARIZ TİYATRONUN FİNALİ BU HAFTA SAHNE ALMAZ"

"Trabzonspor Kulübü olarak defaatle hakem performanslarının “dikkatle izlenmesi” talebimizi TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi’ye ilettik. Ancak görüyoruz ki sistem yine aynı şekilde ilerliyor ve bazı hakemler, birilerinin değirmenine su taşımayı sürdürüyor. Umarız, haftalardır devam eden bu tiyatronun finali, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşmasında sahneye konulmaz ve FairPlay’in hakim kılındığı, iyi oynayanın bileğinin hakkı ile kazandığı, kimseye ayrımcılık hakkı tanınmadığı bir maç olur. Belirttiğimiz unsurlar dışında yaşanacak her türlü olumsuzluğa karşı gereğini yapacağımızı tüm futbol kamuoyuna duyururuz!"

FENERBAHÇE'DEN CEVAP

Trabzonspor'un açıklamasının ardından Fenerbahçe'ni resmi sosyal medya hesaplarından da bir paylaşım geldi.

Sarı - lacivertli kulübün açıklaması şu şekilde;

"DOĞRU KARAR VERDİĞİ İÇİN CEZALANDIRILAN HAKEM..."

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak adalet çağrısı ile başladığımız 2023-24 sezonunda, 10. hafta itibariyle gerek saha içinde hakemler eliyle gerek ekran başında VAR operasyonlarıyla gerek MHK öncülüğünde hakem atamalarıyla sayısız adaletsizlikle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Bugün, bir hakemin Fenerbahçe maçında doğru karar verdiği için cezalandırılarak bunu açıklaması ve görevini bırakması da Türk futbolunun geldiği noktayı gözler önüne sermiştir."

"HAKEMLERİN ADİL OLMASINI BEKLİYORUZ"

"Kulübümüz gerek ilk 10 haftalık süreçte gerekse son hakem olayı ile ilgili 5 Kasım Pazar günü gereken açıklamalarda bulunacaktır. Ancak yarın Trabzonspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig maçı öncesinde beklentimiz küçük, büyük hiçbir hakem hatası olmadan maçın tamamlanması, hakemlerin adil olmasıdır. Bu konuda, hakemler, VAR, gözlemci, temsilci, yayıncı dahil sorumluluk sahibi herkesten gerekeni yapmasını bekliyoruz."