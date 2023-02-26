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Fenerbahçe'nin efsane ismi hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin efsane ismi hayatını kaybetti
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Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden eski futbolcu ve spor yorumcusu Ziya Şengül hayatını kaybetti.

Ziya Şengül, Türk eski milli futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu. Fenerbahçe ve Türkiye milli futbol takımının eski kaptanlarındandı.

Futbol kariyerine Ankara PTT'de başladı. 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu (1964). Transfer olduğu Fenerbahçe'de döneminin en başarılı oyuncularından biri oldu (1965). Sarı-lacivertli forma ile 5 lig (1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75), 2 Türkiye Kupası (1967-68, 1973-74) ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1968, 1973, 1975) şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe ve milli takıma kaptanlık yaptı. Birer kez U-18 ve U-21 milli oldu. A Milli formayı 21 kez giydi, 17'sinde kaptanlık yaptı, Cezayir ve Bulgaristan maçlarında birer gol attı.

1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Osman, Şükrü, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'nin kaydında yer aldı.

1975 yılında Fenerbahçe-Trabzonspor jübile maçıyla futbolculuğu bıraktı. Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak 1979-80 yılında TSYD Kupası, 1980'de Başbakanlık Kupası kazandı. 1979-80 sezonunda ligde 9 galibiyet, 10 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı (takımın attığı gol sayısı 22, yediği gol sayısı 16).

 

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe ziya şengül vefat
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