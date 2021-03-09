Fenerbahçe'ye Pelkas'tan güzel haber

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 83'ncü dakikasında rakibi Skubic ile çarpışarak sakatlık geçiren Pelkas'ın 2 gün sonra yeniden takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana gösterdiği performans ile taraftarın takdirini kazanan Pelkas, önceki gün oynanan Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık ile taraftarları korkutmuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında dün Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin 80'inci dakikasında Skubic ile çarpışması sonucu yerde kalan Pelkas, baygınlık geçirmişti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Pelkas'ın çekilen MR sonuçları temiz çıkınca takımla birlikte akşam saatlerinde İstanbul'a döndü. İki gün dinlendirilecek olan Yunan futbolcu, sonrasında takımla çalışmalara başlayacak.



Konyaspor karşısında alınan galibiyetle takımda moraller yükselirken, Pelkas'tan gelen iyi haberle sarı-lacivertli oyuncular rahat bir nefes aldı. Pelkas'ın durumu sebebiyle sarı-lacivertli oyuncular kutlama yapamazken sonrasında uçaktaki tezahürat görüntüleri takımdaşlık ve aidiyet duygusunu gözler önüne serdi.