Fernando ve Feghouli tamam ! Yeni hedef N'Diaye

Östersunds'a elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. 24 Spor Gecesi'nin edindiği bilgiye göre Galatasaray West Ham United'dan Sofiane Feghouli ve Manchester City'den Fernando'yu transfer etti.

Yeni transfer Sofiane Feghouli çarşamba günü Galatasaray'ın kampına katılacak.

FERNANDO'DAN SONRA HEDEF N'DIAYE

Galatasaray'ın orta saha için Fernando'dan sonra Osmanlıspor'dan Badou N'Diaye ile de ilgilendiği ve yıldız futbolcu için 5 milyon Euro ve 2 futbolcu önerdiği de edinilen bilgiler arasında. Osmanlıspor ise N'Diaye için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. N'Diaye için Fenerbahçe de satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

TUDOR İLE YOLA DEVAM

Östersunds'a elendikten sonra tartışılan isim olan teknik direktör Igor Tudor'la ise yola devam kararı alındı.