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  5. 03 Ağustos 2017 15:15

Fikret Orman'dan stoper müjdesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Lens ve Negredo transferlerinden sonra stoper müjdesini verdi.

Fikret Orman'dan stoper müjdesi
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lens transferi hakkında bilgi vermeyen Orman, "İlgilendiğimiz bir sporcu ama halka açık bir şirketiz. Olaylar netleşmeden açıklama yapamayız. Stoper transferi için uğraşıyoruz. İnşallah onu da bitireceğiz ama biraz zamana ihtiyacımız var." dedi.

Gökhan Töre'nin sakatlığından sonra kanat transferi yapmak zorunda olduklarının altını çizen Orman, "10 milyon euro çok kolay ama bizim öyle bir bütçemiz yok. Bizim dediğimiz bütçelere gelirse transfer yaparız, yapmazsak da ölmeyiz. Şampiyonlar Ligi maçlarımız var, inşallah iyi bir kura çekeriz. Mecburen kanat transferi yapmak zorundayız. "Transferde bir sürpriz yok. Amacımız fazla transfer değil, nokta atışı. Şimdi bir stoper ve kanat transferi yapacağız" şeklinde konuştu.

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