GAlatasaray 2 bomba daha patlatıyor !

Galatasaray’da Mariano ve Feghouli’nin de bitmesinin ardından geriye sadece ön libero takviyesi kaldı. Tudor; Lemina, Imbula ve Vainqueur üçlüsünden 2’sini kadrosunda görmek istiyor.

Galatasaray, son takviyesini orta sahaya yapıp transferi büyük ölçüde kapatacak.

Bu konuda teknik direktör Tudor’un uzun süredir listesinin başında 3 isim bulunuyor; Imbula (24-Stoke City), Lemina (23-Juventus), Vainqueur (28-Roma)...

Hırvat çalıştırıcının bu 3 isimden 2’sini kadrosunda görmeyi çok istediği biliniyor. Sarı-Kırmızılılar’ın futbol direktörü Cenk Ergün’ün önümüzdeki hafta başında Avrupa seferine çıkacağı ve 3 oyuncunun kulübüyle görüşüp bonservis konusunda son rakamları alacağı öğrenildi.

Hedef hepsini yetiştirmek

Futbolcuların, Galatasaray fikrine sıcak bakıyor olması Cim Bom’un pazarlık masasında elini güçlendiriyor. O nedenle de Aslan, bonservis veya kiralama şartları en uygun olan 2 isimde karar kılacak. Hedef; ikinci bir sonraki Avrupa Ligi eleme turuna kadar UEFA listesine tüm transferlerin adını yazmak.