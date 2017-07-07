Galatasaray Feghouli'yi bitiriyor

Yeni sezon öncesi işi sıkı tutan Galatasaray; Gomis, Belhanda ve Maicon'dan sonra yine önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir West Ham'ın yıldızı Sofiane Feghouli için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, mutlu sona çok yaklaştı. Cezayirli kanat oyuncusunun bonservisi konusunda İngiliz ekibiyle her konuda anlaşan Aslan için tek pürüz kaldı. 27 yaşındaki Feghouli, senelik 4 milyon euro isterken, Galatasaray ise bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor. Yıldız oyuncunun talep ettiği rakamı ödemeye yanaşmayan sarı-kırmızılı yöneticiler, yapılacak son görüşmede orta yolu bulmayı hedefliyor.

Bu arada Feghouli'nin Galatasaray'la görüşme yapmadan önce West Ham'dan takım arkadaşı Gökhan Töre'den de bilgi aldığı ortaya çıktı. Beşiktaş ve A Milli Takım forması giyen Gökhan'ın da; Cezayirli oyuncuya Galatasaray ve İstanbul'la ilgili olumlu sözler sarfettiği öğrenildi.