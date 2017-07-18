Galatasaray, Imbula ile anlaştı

Orta alana kalitesi tartışılmayacak bir isim almak isteyen Galatasaray, düğmeye bastı. Mariano transferinin ardından Feghouli’yi de açıklamaya hazırlanan Cim Bom artık tüm dikkatini ön liberoya vermiş durumda. Gündemdeki 1 numaralı isim yine İmbula.

Yaklaşık 1 aydır Sarı-Kırmızılılar’ın temaslarda bulunduğu Fransız futbolcunun menaceri İstanbul’a geldi. Sportif direktör Cenk Ergün ile görüşen İmbula’nın temsilcisi, maddi detaylar dahil her konuda anlaşma sağlanarak masadan kalktı. Oyuncu cephesini halleden Galatasaray artık gözünü Stoke City’ye çevirdi. Premier Lig ekibinde kalma ihtimali düşük olan 24 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

Eşi İstanbul’da yaşadı

1.5-2 milyon Euro arası kiralama bedelini gözden çıkartan Galatasaray, opsiyon maddesini 10 milyon Euro olarak belirledi. Şimdi Ada temsilcisinden haber bekleniyor. İmbula’nın Galatasaray’ın teklifini kabul etmesi ve daha önce eşi 5 yıl yaşadığı için İstanbul’a gelmeyi çok istediği öğrenildi. Yönetim bu durumu koz olarak kullanıyor. Stoke’un kiralama konusunda ciddi bir zorluk çıkarması beklenmiyor.

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