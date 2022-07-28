Galatasaray, Salernitana ile berabere kaldı!

Trabzonspor, iki futbolcu ile yolları ayırdığını duyurdu

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşanıyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için de ''Türk Modeli'' bulundu

Ne kedicikler kaldı ne maşallahı ne de inşallahı... Son hali şoke etti