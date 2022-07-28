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Galatasaray, Salernitana ile berabere kaldı!

Galatasaray, Salernitana ile berabere kaldı!

Süper Lig ekibi Galatasaray, Avusturya kampındaki hazırlık maçında Salernitana ile berabere kaldı.

Galatasaray, Avusturya kampındaki hazırlık maçında İtalyan ekibi Salernitana ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, 10. dakikada Erik Botheim'in golüyle 1-0 geriye düştü. Galatasaray, bu gole 13. dakikada yeni transferi Haris Seferovic ile karşılık verdi. Kasımpaşa maçında da gol atan İsviçreli futbolcu Galatasaray formasıyla ikinci maçında ikinci golünü attı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve 1-1 sona erdi.

Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçında Fiorentina ile karşılaşacak.

Stat: Tivoli

Hakemler: Walter Altmann, Andreas Staudinger, Onur Yayar (Avusturya)

Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois (Dk. 68 Elabdellaoui), Metehan Baltacı (Dk. 68 Luyindama), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 68 Nelsson), Kazımcan Karataş (Dk. 83 Efe Akman), Cicaldau (Dk. 68 Hamza Akman), Taylan Antalyalı (Dk. 87 Baran Aksaka), Barış Alper Yılmaz (Dk. 78 Gomis), Oğulcan Çağlayan (Dk. 86 Ali Turap Bülbül), Emre Kılınç (Dk. 78 Beknaz Almazbekov), Seferovic (Dk. 68 Ömer Bayram)

Salernitana: Sepe (Dk. 69 Fiorillo), Motoc (Dk. 61 Mantovani), Fazio (Dk. 61 Mamadou Coulibaly, Dk. 67 Capezzi), Pirola (Dk. 69 Sy), Bohinen (Dk. 62 Boultam), Kechrida (Dk. 69 D'Andrea), Bradaric (Dk. 26 Jaroszynski), Lassana Coulibaly (Dk. 61 Veseli), Cavion, Valencia (Dk. 69 Kristoffersen), Botheim (Dk. 69 Vergani)

Goller: Dk. 11 Botheim (Salernitana), Dk. 13 Seferovic (Galatasaray)

Etiketler Galatasaray galatasaray Salernitana
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