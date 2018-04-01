Galatasaray - Trabzonspor: 2-1

A+ A- Spor Toto Süper Lig’de 27. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Galatasaray, Trabzonspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar baştan sona üstün götürdüğü müsabakayı 2-1 kazandı ve 57 puanla liderliğini sürdürdü. MARİANO'DAN MÜTHİŞ ASİST SON DOKUNUŞ FEGHOULİ'DENGalatasaray golü etken buldu. 7. dakikada Mariano'nun yerden kaleye çektiği şut Feghouli'ye pas oldu. Altıpas üzerinde topu ağlara gönderen Cezayirli yıldız derbide Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. GOMİS TRABZONSPOR'U DA BOŞ GEÇMEDİSarı-krımzılılar 60'ta Gomis'le farkı 2'ye çıkardı. Rakibini hataya zorlayan Gomis, Okay Yokuşlu'dan topu kaparak ceza sahasına ilerledi. Fransız golcü kaleci Onur Kıvrak'ın üzerinden aşırtarak topu filelere gönderdi. Galatasaray adına skoru 2-0'a getiren Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını 26'ya çıkardı. KUCKA'DAN İNANILMAZ GOLKucka orta sahadan 90+2'de attığı inanılmaz golle skoru 2-1'e getirdi Kucka, orta yuvarlağın içinden vurdu ve önde olan Muslera'yı avlayarak enfes bir gole imza attı. Galatasaray , spor haberleri , son dakika spor haberleri , Trabzonspor , spor
Spor Toto Süper Lig’de 27. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Galatasaray, Trabzonspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar baştan sona üstün götürdüğü müsabakayı 2-1 kazandı ve 57 puanla liderliğini sürdürdü.
MARİANO'DAN MÜTHİŞ ASİST SON DOKUNUŞ FEGHOULİ'DEN
Galatasaray golü etken buldu. 7. dakikada Mariano'nun yerden kaleye çektiği şut Feghouli'ye pas oldu. Altıpas üzerinde topu ağlara gönderen Cezayirli yıldız derbide Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
GOMİS TRABZONSPOR'U DA BOŞ GEÇMEDİ
Sarı-krımzılılar 60'ta Gomis'le farkı 2'ye çıkardı. Rakibini hataya zorlayan Gomis, Okay Yokuşlu'dan topu kaparak ceza sahasına ilerledi. Fransız golcü kaleci Onur Kıvrak'ın üzerinden aşırtarak topu filelere gönderdi. Galatasaray adına skoru 2-0'a getiren Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını 26'ya çıkardı.
KUCKA'DAN İNANILMAZ GOL
Kucka orta sahadan 90+2'de attığı inanılmaz golle skoru 2-1'e getirdi Kucka, orta yuvarlağın içinden vurdu ve önde olan Muslera'yı avlayarak enfes bir gole imza attı.