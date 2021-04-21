Galatasaray zirve yarışında 1 puanı zor kurtardı!

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Trabzonspor'u öne geçiren golü 76. dakikada Edgar Ie attı. Galatasaray, 90+6. dakikada Emre Akbaba ile eşitliği sağladı.

Üst üste 4 iç saha maçında galibiyete ulaşamayan Galatasaray puanını 66 yaptı. Deplasmandaki namağlup serisini 15 maça çıkaran Trabzonspor ise 60 puan oldu.

Galatasaray, gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.

36. HAFTA PUAN DURUMU

72 Puan Beşiktaş

69 Puan Fenerbahçe

65 Puan Galatasaray

62 Puan Trabzonspor(-)

(-) Trabzonspor 35, diğer 3 takım 34 maça çıkmıştır.

GALATASARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, geride kalan hafta deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçta ilk 11'de başlayan Halil Dervişoğlu'nu yedeğe çekerken, Trabzonspor karşısında bu futbolcunun yerine cezası biten Ryan Babel'i görevlendirdi.

Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Marcao, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel ile başladı.

Ev sahibi takımın yedek kulübesinde ise Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra Okan Kocuk, Oghenekaro Etebo, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Valentine Ozornwafor ve Arda Turan oturdu.



TRABZONSPOR 11'İNDE 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son oynadıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça bordo-mavili takım, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Lewis Baker, Djaniny, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban ilk 11'i ile çıktı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Seyedmajid Hosseini, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Atakan Gündüz, Benik Afobe ve Faruk Can Genç yer aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 35. haftasında 1-1 beraberlikle ayrıldıkları Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan 3 oyuncuya Galatasaray mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer vermedi. Tecrübeli teknik adam, Yusuf Sarı'dan cezası nedeniyle yararlanamazken Abdulkadir Parmak ve Hosseini'yi yedeğe çekti.

Bu futbolcuların yerine Berat Özdemir, Ekuban ve Hugo forma giydi.

ONYEKURU SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI

Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, son anda Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Onyekuru'nun sol üst adalesindeki ağrı nedeniyle karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, DeAndre Yedlin ve Martin Linnes, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile cezalı Ryan Donk da maçın kadrosunda bulunmadı.

TRABZONSPOR POZİSYONLARLA BAŞLADI

Mücadeleye Trabzonspor hızlı başladı. Henüz ilk dakika içerisinde Djaniny'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Djaniny'nin vuruşunda top Muslera'nın üstüne gitti.

dakikada bu kez Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunu Muslera köşeden çıkardı. Arka arkaya pozisyonlara giren Trabzonspor, 10. dakikada yine Bakasetas ile gole yaklaştı ancak Muslra topu kornere çelmeyi başardı.

Galaasarya'ın ilk etkili atağı ise 12. dakikada geldi. Taylan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın müsait durumda çektiği şut savunmaya çarparak kornere gitti.

Üst üste pozisyonların ardından oyun dengelendi. Galatasaray, oyunun kontrolünü sağladı ve topa da kısa paslarla sahip olmaya başladı ancak bu üstünlüğü pozisyona dönüştüremedi. Trabzonspor da topa sahip olduğu anlarda pas yaparak kontrolü almaya çalıştı.

NWAKAEME DİREĞE TAKILDI

Pozisyonlara girmeye devam eden taraf ise Trabzonspor oldu. 25. dakikada Djaniny'nin pasıyla Bakasetas, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Luyindama ve Saracchi'nin baskısı altında Bakasetas şutunu çıkardı ancak Muslera, köşeden kornere çeldi. Kullanılan kornerde Nwakaeme kafa vuruşunu yaptı, top direkten oyun alına döndü.

Bu pozisyonlardan sonra iki takım da 3. bölgede pas hataları yapmaya ve atakları sonlandıramamaya başladı. İki takımdan biri oyunun kontrolünü alamadı. Ev sahibi Galatasaray, ilk yarıyı isabetli şut atamadan tamamladı.

FATİH TERİM DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

Galatasaray, ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Feghouli yerine Halil Dervişoğlu oyuna dahil oldu.

Galatasaray, ikinci yarıya daha etkili başlayan taraf oldu. Topa hakim olan Galatasaray, oyunu dakika dakika Trabzonspor yarı sahasına yıktı. Galatasaray'ın baskısını artırdığı dakikalarda Gedson Fernandes sakatlandı ve yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.

Trabzonspor'da Bakasetas, 60. dakikada Emre Kılınç'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü ve Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.

GALATASARAY BASKI KURDU, SONUÇ ALAMADI

Galatasaray, 61. dakikada Ryan Babel ve Kerem ile net bir fırsat yakaladı ancak pozisyon öncesinde Emre Kılınç ofsayt olduğu gerekçesiyle endirekt serbest vuruş verildi. Galatasaray, presini ön alanda başlatırken Trabzonspor'a da oyun kurdurmamaya başladı. Sarı kırmızılı ekip, bu baskıya rağmen Trabzonspor kalesine isabetli şut çekmeyi başaramadı. Bu dakikalarda Ryan Babel serbest vuruştan, Emre Akbaba ise ceza yayından çektiği şutlarla çerçeveyi bulamadı.

TRABZONSPOR, EDGAR IE İLE ÖNE GEÇTİ

Fatih Terim, oyuna bir müdahale daha yaptı ve 76. dakikada Kerem yerine Oğulcan Çağlayan oyuna dahil oldu. Bu değişiklikten saniyeler sonra Trabzonspor üstünlük golünü buldu.

Bakasetas'ın ortasında Christian Luyindama'nın kafasıyla ceza sahası yayına çevirdiği top Edgar Ie'nin önünde kaldı. Edgar Ie'nin ceza sahası yayı içinden çektiği sert şutta top Muslera'nın yetişemeyeceği noktadan ağlarla buluştu.

Gol sonrası Trabzonspor'da Nwakaeme yerine Abdülkadir Ömür oyuna dahil oldu.

GALATASARAY'IN İLK İSABETLİ ŞUTU 80'DE

Galatasaray, maçtaki ilk isabetli şutunu 80. dakikada çekti. Marcelo Saracchi'nin sol kanattan ortaladığı topta, Emre Kılınç ceza sahası yayı içerisinden çok sert vurdu ve Uğurcan Çakır kale çizgisi üzerinde güçlükle topa hakim oldu.

Fatih Terim oyuna son müdahalelerini yaptı ve 83. dakikada Babel yerine Ömer Bayram, Emre Kılınç yerine Arda Turan oyuna dahil oldu.

GALATASARAY, 90+6'DA BERABERLİĞİ YAKALADI

Galatasaray, maçın son dakikalarında Trabzonspor kalesini adeta abluka altına aldı. Üst üste şutlarla Trabzonspor kalesinde gol arayan Galatasaray, 90+6'da beraberlik golünü buldu.

Paslaşarak kullanılan serbest vuruş sonrasında, Taylan Antalyalı ceza sahası dışı sol çarprazdan şutunu çekti. Bu şut sonrasında kaleci Uğurcan'dan dönen top altı pas içinde Emre Akbaba'nın önüne düştü ve Emre Akbaba müsait pozisyonda topu boş kaleye göndererek skoru dengeye getirdi.

Golden saniyeler sonra hakem Mete Kalkavan, bitiş düdüğünü çaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-maili ekip, 76'ncı dakikada Edgar Ie'nin attığı golle öne geçerken, 90+6'ncı dakikada Emre Akbaba takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

2'nci dakikada gelişen Trabzonspor atağında Djaniny, Ie'nin pasıyla savunma sarkasına sarktı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Djaniny'in çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.

4'üncü dakikada ceza sahası dışın sağ çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda kaleci Muslera topu kornere tokatladı.

10'uncu dakikada Bakasetas'ın kullandığı kornerde top doğrudan kaleye yöneldi. Muslera son anda topu kornere çeldi.

25'inci dakikada Djaniny atılan uzun topu kafayla Bakasetas'a indirdi. Bu oyuncunun, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu kornere tokatladı.

26'ncı dakikada Baker'in kullandığı kornerde Ekuban'ın arkaya aşırttığı topa Nwakaeme dokundu. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

55'inci dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayının hemen gerisinde topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

76'ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Soldan kanattan Marlon'un ortasında Luyindama'nın kafayla uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası yayının hemen üstünde Ie'nin önünde kaldı. Ie'nin kontrol ettikten sonra yaptığı sert vuruşta top kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

80'inci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi ortasını yaptı. Ceza yayının hemen üstündeki Emre Akbaba'nın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan iki hamlede topun sahibi oldu.

90+6'ncı dakikada skora denge geldi. Galatasaraylı oyuncular ceza sahasının hemen dışında kazandıkları serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Taylan Antalyalı'nın sert şutunda kaleci Uğurcan'ın sektirdiği top altıpasın içine düştü. Topu önünde bulan Emre Akbaba'nın şutunda top ağlara gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.