Galatasaray'da Fatih Terim depremi

Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan Akhisar faciasının artçı şoku sürüyor. Fatih Terim'in Ege ekibine Türk Telekom Stadı'nda 2-0 yenilerek veda eden takımla bir toplantı yaparak, sert uyarılarda bulunduğu bildirildi.

Tecrübeli çalıştırıcının, "Bir hafta tepemize mart karı (Gençlerbirliği maçı) yağdırıyorsunuz. Sonra güneş (Başakşehir maçı) açıyor. Tam yaz geldi diyoruz yine dolu, tipi (Akhisar maçı).

Böyle giderse ben nezle olurum. Ben nezle olursam siz zatürre olursunuz" diyerek özellikle karşılaşmada verdiği şansı kullanamayan yedek oyunculara gözdağı verdiği öğrenildi.

SABRINI TAŞIRDILAR

Fatih Terim, maçta çok kötü oynayan Maicon'u saha kenarında fırçalarken, çok pas hatası yapan Tolga Ciğerci'yi de ikinci yarıda oyundan çıkarmıştı.