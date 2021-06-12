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Galatasaray'da iç transferde 3 yıllık imza

Galatasaray'da iç transferde 3 yıllık imza

Galatasaray'da sözleşmesi sona erip de kulüple tekrar el sıkışan isimlerden biri daha belli oldu.

Gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte iç transferler de devam ediyor.

Transfer dönemine iki transfer birden açıklayarak çok hızlı başlayan Galatasaray'da sözleşmesi sona eren futbolculardan takımda kalması istenen isimlerle anlaşmalar devam ediyor. 

Sarı-kırmızılı kulüp son olarak 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Akbaba'yla el sıkıştı.

 

Etiketler Galatasaray galatasaray transfer iç transfer
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