Galatasaray'da iç transferde 3 yıllık imza

Galatasaray'da sözleşmesi sona erip de kulüple tekrar el sıkışan isimlerden biri daha belli oldu.

Gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte iç transferler de devam ediyor. Transfer dönemine iki transfer birden açıklayarak çok hızlı başlayan Galatasaray'da sözleşmesi sona eren futbolculardan takımda kalması istenen isimlerle anlaşmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp son olarak 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Akbaba'yla el sıkıştı.