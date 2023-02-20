Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, hazırlıklarına 20-26 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapacağı kampla devam etmeye hazırlanırken Sarı-Kırmızılı ekibin Antalya kampı kadrosu da belli oldu.

Galatasaray, ligin 24. haftasında deprem sonrası ligden çekilen Gaziantep maçının iptal olmasıyla birlikte haftayı maç yapmadan tamamlayacak ve hazırlıklarına 20-26 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapacağı kampla devam edecek.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu da belli oldu.

Galatasaray’ın 20-26 Şubat tarihleri arasında Antalya’da yapacağı kampın kadrosu açıklandı. Kafilede yeni transferler Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe de yer aldı.

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Galatasaray’ın, kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

"Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsj, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rachica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Kayar, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi ve Enes Büyük"