Gençlerbirliği küme düştü

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Ligde kalmak için kazanmak zorunda olduğu Kasımpaşa deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan başkent temsilcisi 29 yıl sonra ikinci ligin yolunu tuttu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller 39, 49 ve 90. dakikalarda Mbaye Diagne'den gelirken Gençlerbirliği'nin tek sayısını 64. dakikada Elvis Manu kaydetti.

Üst üste 5. mağlubiyetini alan Ümit Özat'ın ekibi, bu sonucun ardından 30 puanda kaldı ve Karabükspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu. Kasımpaşa ise 46 puan ile 8. sıraya yükseldi.

Bu sezon 33 maçta 17 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, tarihinde ilk kez küme düşerken gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.