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  5. 25 Temmuz 2017 20:38

Hakan Çinemre resmen Göztepe’de

Transfer sezonun hareketli takımlarından Süper Lig ekibi Göztepe, Fenerbahçe'nin genç stoperi Hakan Çinemre'yi resmen kadrosuna kattı.

Hakan Çinemre resmen Göztepe’de
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Transfer sezonun hareketli takımlarından Süper Lig ekibi Göztepe, Fenerbahçe’nin genç stoperi Hakan Çinemre’yi resmen kadrosuna kattı.

Bugün İzmir’e gelip sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki futbolcu, kendisini 3 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Altyapısında forma giydiği Fenerbahçe ile 2013 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan Hakan Bucaspor, Adana Demirspor, Gaziantepspor ve Eskişehirspor formalar ile 5 Süper Lig, 81 TFF 1. Lig ve 5 Türkiye Kupası karşılaşmasında oynadı. Yarın Avusturya kampına katılacak Hakan, çeşitli yaş kategorilerinde 28 defa ay-yıldızlı formayı terletti.

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