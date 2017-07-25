Hakan Çinemre resmen Göztepe’de

Transfer sezonun hareketli takımlarından Süper Lig ekibi Göztepe, Fenerbahçe’nin genç stoperi Hakan Çinemre’yi resmen kadrosuna kattı.

Bugün İzmir’e gelip sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki futbolcu, kendisini 3 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Altyapısında forma giydiği Fenerbahçe ile 2013 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan Hakan Bucaspor, Adana Demirspor, Gaziantepspor ve Eskişehirspor formalar ile 5 Süper Lig, 81 TFF 1. Lig ve 5 Türkiye Kupası karşılaşmasında oynadı. Yarın Avusturya kampına katılacak Hakan, çeşitli yaş kategorilerinde 28 defa ay-yıldızlı formayı terletti.