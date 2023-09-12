İsmail Kartal'dan taraftarın da istediği isme veto

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Karta, Fenerbahçe taraftarının hayallerini yıkan kararını açıkladı ve yıldız bir ismin transferini veto etti.

Fenerbahçe'de transfer konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takıma katılan oyuncularla birlikte kaliteli bir kadro oluşturan sarı-lacivertliler son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen Jota ile ilgileniyordu.

Fenerbahçe'nin bu transferde büyük mesafe aldığı öğrenilirken, taraftara kötü haber İsmail Kartal'dan geldi. Sarı-lacivertli taraftarların çok istediği Jota'yı veto eden İsmail Kartal, o bölgede Joshua King'i oynatma kararı aldı.

Bu yıl şampiyonluk için tüm sorumluluğu İsmail Kartal'a bırakan Ali Koç yönetimi, tecrübeli teknik adamın bu kararına saygı duydu ve Jota transferinde masadan kalktı.