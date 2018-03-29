İşte Rıza Çalımbay'ın Galatasaray planı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında pazar günü Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

Çalımbay, ligin son iki haftasında Teleteset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında istedikleri sonuçları aldıklarını belirterek, kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

Galatasaray maçının çok önemli olduğunu ifade eden Çalımbay, şunları söyledi:

“Galatasaray maçımızı var ve bu karşılaşma iki takım için de çok önemli. Ligimizin lideri ile oynayacağız. Kendi sahasında taraftarıyla çok etkili oynayan, çok iyi forvetlere sahip bir takım. Biz her türlü tedbirimizi alacağız. Şampiyonluk yarışına baktığınızda en avantajlı takımlardan bir tanesi Galatasaray. Onun için oynayacağımız maç kolay maç olmayacak. Fakat Galatasaray’ın nasıl hedefi varsa bizim de hedefimiz var. Bizim de oradan mutlaka puan ve puanlarla ayrılmamız gerekiyor. Biz kalan 8 maçımızı çok iyi şekilde bitirmek zorundayız. Onun için de ligin sonuna kadar bütün maçlarda hakemin son düdüğü çalana kadar çok iyi mücadele edeceğiz ki hedefimiz olan Avrupa’yı yakalayalım. Geçen hafta eksik çalışmamıza rağmen herkesin hırsı, isteği, arzusu dört dörtlük. Önemli olan burada yaptıklarımızı sahaya yansıtmak. Kendimize göre hedefimiz var ve bu hedefe mutlaka ulaşmamız gerekiyor. Arkadaşlarıma yürekten inanıyorum. Sahada mücadele edip, her şeyimizi vererek bu maçı çok iyi şekilde bitireceğimize inanıyoruz.”

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“OKAY’I YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili olarak da bilgi veren Çalımbay, “Esteban en az 1 ay daha bizimle beraber olamayacak. Durica, Bero, Castillo 2-3 hafta daha olmayacak. Onazi cezalı. Okay’ın durumu yarın netleşecek. Bileğinde bir problem var, onu da yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“MÜCADELE ETMEDEN KAZANMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

Galatasaray’ın özellikle kendi sahasında etkili oynayan bir takım olduğunu anlatan Çalımbay, şöyle devam etti:

“Galatasaray’ın belli oyuncuları değil, bütün takımına dikkat etmek gerekiyor. Bizim takım oyun oyunu ve kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Bizim de puan ve puanlara çok ihtiyacımız var. Onun için Galatasaray veya başka takımla oynamışız fark etmiyor. Kalan 8 maçımızı kazanmamız lazım. Biz mücadele etmeden, kora kor oyunlara girmeden kazanmamız mümkün değil. Hakem arkadaşımızın son düdüğüne kadar oyundan kopmadan mücadele etmeliyiz.”

“FİZİK OLARAK HİÇBİR SORUNUMUZ YOK”

Milli arada takımın yaptığı 5 günlük izini de değerlendiren Çalımbay, bu konuda şunları söyledi:

“Az kişiyiz. İstediğimiz şeyleri tam yapamıyoruz. Hazırlık maçı yaptık, hiç kimseyi çıkarmadık. Sadece ufak tefek problemleri olduğu için Burak’ı oynatmadık. Kadromuzda biraz daha oyunca olabilse, hazırlık maçı istiyorduk, ama olmadı. Ligin sonuna bakıldığında oyunculara yüklenmek, aşırı antrenman yaptırmak faydadan çok zarar getirir. Takımı fizik olarak zor duruma düşürecek bir şey yok. Antrenmanlarımız mükemmel geçti. U21 ile oynanan hazırlık maçı mükemmeldi. Fizik olarak burada kalanlar çok iyi çalıştı. Şu anda bir sıkıntımız yok.”

“KONGRE FAYDA SAĞLAYACAK”

Trabzonspor kulübünün kongre sürecine de değinen Çalımbay, bu kongrenin Trabzonspor’a zararı olmayacağını ifade ederek, “Kongrenin Trabzonspor’a hiçbir zararı olmayacak, aksine çok büyük bir faydası olacak. Buradan Trabzonspor kuvvetlenerek çıkacak. Hangi yönetim gelirse gelsin buraya güç katacaktır. Yalnız burada radikal kararlar alınması gerekiyor. Onlar alındığında Trabzonspor’un önünün açık olduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin Trabzon’u korkutmaması gerekiyor. Burası çok büyük bir camia. Transfer yasağı kesinlikle Trabzonspor’a bir nefes aldıracaktır. Şu anda biz çalışıyoruz, transfer yapmadık. Onun için Trabzonspor’un şu andaki kadrosu, alt yapı olsun, kiralık arkadaşlar olsun mutlaka buraya faydası olacaktır” ifadelerini kullandı.

“BİZİM İŞİMİZ TRABZONSPOR”

İşlerinin sadece Trabzonspor’un başarısı olduğunu söyleyen Çalımbay, “Benim burada bir sorumluluğum var. Bütün amacım da Trabzonspor’u iyi yere getirmek ve sezonu da burada çok iyi bitirmek. Diğer takımlarla ve şampiyonlukla ilgili bazen benim ağzımdan farklı söylemler yazılıyor. Bu nedenle bazen mağdur duruma düşüyorum. Beşiktaş’ta yetiştiğim için sürekli Beşiktaş’la ilgili sorular soruluyor. Burada en büyük işimiz Trabzonspor’u çok çok iyi yere getirmek. Başka hiçbir düşüncemiz yok. Özellikle Galatasaray maçından önce sosyal medyada benim ağzımdan ‘Beşiktaş şampiyon olur’ şeklinde söylemler çıkmış. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Ne Galatasaray, ne Fenerbahçe ne de diğer takımlarla ilgili bizim bir şey söylememiz mümkün değil. Şampiyonluk daha belli değil, bir sürü oynayacağımız maçlar var. Bizim bütün takımlara saygımız sonsuz ama bizim işimiz Trabzonspor’dur” diyerek açıklamalarını noktaladı.