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  5. İtalyan gol makinesi Kartal oluyor! Beşiktaş çalışmalara başladı

İtalyan gol makinesi Kartal oluyor! Beşiktaş çalışmalara başladı

İtalyan gol makinesi Kartal oluyor! Beşiktaş çalışmalara başladı
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Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Süper Lig'e 20 gol 8 asistlik istatistik ile damgasını vuran İtalyan yıldızın peşinde...

Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’in gelmesinin ardından Spor Toto Süper Lig’de yükselişe geçen Beşiktaş’ta gelecek sezon planlaması tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekipte öncelikli bölgeler belirlenirken takımdan ayrılacak isimler de planlamada önemli bir yere sahip. Takımda düşünülmeyen isimlerden Romain Saiss, bu isimlerin başında geliyor.

Fas Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda oldukça başarılı bir görüntü sergilemesinin ardından Beşiktaş’ta aynı etkiyi yapamayan tecrübeli stopere Nottingham Forest talip oldu. İngiliz ekibi, 32 yaşındaki stoperi lig bitiminde renklerine bağlamak istiyor. Siyah-Beyazlılar, Saiss’in satılmasına sıcak bakarken bonservis pazarlıklarına 5 milyo eurodan başlayacak.

Stoper ve ön liberoya takviyeler yapacak Beşiktaş, hücum hattı için ise gözünü Fatih Karagümrük’ün İtalyan yıldızı Fabio Borini’ye dikti. Bu sezonki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Fabio Borini, 29 maçta takımına 20 gol, 8 asistlik katkı yaptı.

Teknik dirketör Şenol Güneş, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun ile rekabet edebilecek düzeyde olduğu için Borini’yi kadroda görmek istediği öğrenildi. İtalya’dan da çeşitli kulüplerin gündemine aldığı Borini için Beşiktaş’ın 1.5 milyon euro bandında bir teklif hazırlığında olduğu gelen haberler arasında.

 

Etiketler Beşiktaş Fabio Borini fatih karagümrük transfer beşiktaş
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