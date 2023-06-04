Jesus basın toplantısına katılmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray derbisinden sonra çarpıcı bir karara imza atarak maç sonrası basın toplantısına katılmadı.

Süper Lig 37. haftasında Galatasaray’a konuk olan Fenerbahçe, ezeli rakibine 3-0 yenildi ve ağır bir yenilgi aldı.

Ligdeki son maçında şampiyon rakibine konuk olan sarı lacivertliler maç boyunca varlık gösteremedi. Mücadeleyi isabetli şut çekemeden tamamlayan ve büyük bir hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, ikincilik koltuğunu da tehlikeye atmış oldu. Hatayspor’un ligden çekilmesiyle son haftayı maç yapmadan geçirecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş’ın Konyaspor’u mağlup etmesi halinde sezonu üçüncü sırada tamamlayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray karşısında alınan ağır yenilgi sonrası sahayı terk ederken, maç sonunda basın toplantısına katılmadı. Çantasını takan ve stattan ayrılan Jesus, yayıncı kuruluşa da hiçbir açıklamada bulunmadu.