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Kadıköy'de taraftara kara liste şoku! Stada alınmadılar

Kadıköy'de taraftara kara liste şoku! Stada alınmadılar

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçı öncesinde bazı sarı lacivertli taraftarların kombineleri bloke edildi.

Süper Lig’in 19. haftasında Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe’de ‘kara liste’ şaşkınlığı yaşandı. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Yeni Malatyaspor maçı için Ülker Stadyumu’na gitti ancak, kombinelerinin bloke olduğu haberiyle sarsıldı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medyadan paylaşım yapan Fenerbahçeli taraftarlar, Passo Lig sisteminde kara listede oldukları uyarısıyla karşılaştılar. Kadıköy’de oynanan son Beşiktaş derbisinde bazı tribünler ceza almıştı. Ancak kara listeye alınan taraftarların, ceza alan tribünlerde yer almadıkları anlaşıldı.

 

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarı fenerbahçe taraftar kara liste
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