Kartal Güven'le uçtu, üçüncülüğü vermedi!

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek sezonu üçüncü sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan katılma hakkı elde etti.

Beşiktaş'ın gollerini 10, 44 ve 45+1. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri 13. dakikada Haris Hajradinovic ve 67. dakikada Fode Koita'tan geldi.

Beşiktaş'ta ilk sarı kartını 90+1'de gören Jeremain Lens, 90+4. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş 65 puana ulaştı ve sezonu üçüncü sırada tamamladı. Şenol Güneş ile son maçına çıkan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan girme şansı kazandı. Kasımpaşa ise sezonu 39 puanla noktaladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Ljajic’in şık pasında ceza sahası dışında topla buluşan Güven Yalçın, 2 rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top önce sol, ardından sağ direğe çarparak ağlara gitti. 1-0

12. dakikada Koita’nın pasında Atiba’nın müdahale edemediği top Tzereguet’nin önünde kaldı. Mısırlı futbolcunun ceza sahası içinden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

13. dakikada Karim Hafez’in soldan yaptığı ortada Koita müsait pozisyondaki Hayradinovic’e bıraktı. Bu futbolcu yerden düzgün bir vuruş yaparak eşitliği getiren isim oldu. 1-1

21. dakikada Kasımpaşa sağdan etkili geldi. Popov’un ceza sahası içine pasında topla buluşan Trezeguet’nin sert şutunda Karius topu kornere gönderdi.

33. dakikada Kagawa’nın pasında Quaresma bekletmeden ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde iyi yükselen Güven kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti.

40. dakikada Güven Yalçın’ın pasıyla ceza sahasına giren Ljajic, 2 Kasımpaşalı oyuncunun arasından şutunu atmak isterken yerde kaldı ancak top kaleye doğru yöneldi. Savunma son anda çizgiden çıkardı.

44. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Atiba kafayla ceza sahasına gönderdi. Kasımpaşa defansının teması sonrasında kendisini unutturan Güven Yalçın kaleciden önce topa dokunarak topu filelere gönderdi. 2-1

45+1. dakikada Beşiktaş çok baskılı geldi. Üst üste ortaların ardından top son olarak Ljajic'te kaldı. Bu futbolcunun pasında Güven Yalçın, kale ağzında dokunarak hat-trick yaptı ve Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. 3-1

İKİNCİ YARI

59. dakikada kazanılan serbest vuruşu Ljajic kullandı. Boşnak futbolcunun ceza sahasına ortasında Vida kafayı vururken top yandan az farkla auta çıktı.

63. dakikada Pavelka’nın pasında Trezeguet savunmanın arkasına sarkarken, kaleci Karius son anda ceza sahası dışına çıkarak topa müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

67. dakikada Pavelka’nın pasında Mirin’in müdahale ettiği top son olarak Koita’nın önünde kaldı. Vida’dan sıyrılan golcü oyuncu farkı 1’e indiren isim oldu. 3-2

76. dakikada Caner Erkin sol kanattan bindirip, ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Larin’i gördü. Bu futbolcunun şutunda top yandan az farkla auta gitti.

79. dakikada Pavelka’nın pasıyla topla buluşan Trezeguet sağ çaprazdan çok sert vurdu, Karius gole izin vermedi. Dönen topu Koita tamamladı ancak Karius bu pozisyonda da başarılıydı.

84. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geçti. Caner’in vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

89. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasında Güven Yalçın ceza sahası içinde bekletmeden vurdu. Bu pozisyonda kaleci Scuffet ayaklarıyla gole engel oldu.

90+3. dakikada rakibini topsuz alanda indiren Lens, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lens 5 dakikada iki sarı kart gördü.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Erdinç Sezertam xx, Samet Çiçek xx

Beşiktaş: Karius xx, Necip x (Mustafa dk. 71 x), Vida xx, Mirin xx, Caner xx, Atiba xxx, Quaresma xx (Lens dk. 55 x), Kagawa xxx (Oğuzhan dk. 80 x), Ljajic xxx, Güven xxxx, Larin x

Kasımpaşa: Scuffet xx, Popov xx, Ben Youssef x, Veysel x, Karim Hafez xx, Tarkan xx, Pavelka xx, İlhan xx (Veigneau dk. 70 xx), Hayradinovic xx (Heintz dk. 62 xx), Trezeguet xx, Koita xx (Perica dk. 84 ?)

Goller: Güven (dk. 10, dk. 44 ve 45+1) (Beşiktaş), Hayradinovic (dk. 13), Koita (dk. 67) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Lens (dk. 90+3) (Beşiktaş)

Sarı kart: Ljajic (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başında son maçına çıktı.

Beşiktaş teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Güneş, 4 sezonluk görevini Kasımpaşa maçıyla tamamladı.

Siyah-beyazlı ekibe 2 şampiyonluk yaşatan Güneş, takımını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez gruptan çıkaran isim olmuştu. Şenol Güneş, ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a çeyrek final oynatma başarısı gösterdi.

KASIMPAŞA KARŞISINDA 3 DEĞİŞİKLİK

Güneş, Kasımpaşa karşısında geçen haftaya göre 3 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'de görev yapan Burak Yılmaz, Adriano Correia ve Gary Medel, sezonun son karşılaşmasında kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yerine Kasımpaşa karşılaşmasında Cyle Larin, Necip Uysal ve Shinji Kagawa ilk 11'de şans buldu.

LARIN 284 GÜN SONRA 11'DE

Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer alan Larin, 284 gün sonra bu şansı bir kez daha yakaladı.

Sezon başında özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde performansıyla hayal kırıklığı yaşatan ve Süper Lig mücadelesinde fazla görev alamayan Larin, ilk 11'de ilk ve son kez 12 Ağustos 2018'deki Akhisarspor maçında oynamıştı. Sonraki 10 lig mücadelesinde sonradan oyuna giren Kanadalı futbolcu, Kasımpaşa maçında orta sahanın solunda görev aldı.

Beşiktaş'ta kalede Loris Karius oynarken, Necip Uysal sağ bekte görev aldı. Stoperde Domagoj Vida ile Nicolas Isimat-Mirin şans bulurken, savunmanın solunda Caner Erkin oynadı.

Siyah-beyazlılarda savunmanın önünde ise Atiba Huthcinson ile Shinji Kagawa görev yaptı. Orta sahada ayrıca Ricardo Quaresma, Adem Ljajic oynarken, Güven Yalçın forvette gol aradı.

GÖKHAN GÖNÜL VE DORUKHAN SON MAÇTA DA KADRODA YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ile Dorukhan Toköz, Kasımpaşa maçında kadroda yer almadı.

Galatasaray derbisinde sakatlanan Gökhan Gönül sezonun son 3 maçında takımını yalnız bırakırken, Dorukhan Toköz ise üst üste ikinci karşılaşmada kadroda bulunamadı.

STAT BOŞ KALDI

Zirve iddiasını son haftalarda yitiren Beşiktaş'ın son maçına taraftarları fazla ilgi göstermedi.

Vodafone Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlenirken, karşılaşmayı 10 bine yakın taraftar izledi.

Karşılaşmayı siyah-beyazlı takımın eski teknik direktörü Slaven Bilic de izledi.

