Kasımpaşa 1 - 2 Gençlerbirliği (Spor Toto Süper Lig)

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği son 10 dakikada bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı maçta Kasımpaşa 54. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle öne geçti. Gençlerbirliği'ne beraberliği getiren gol, 82. dakikada Bogdan Stancu'dan geldi. 87. dakikada kazanılan penaltıdan bir kez daha sahneye çıkan Rumen golcü, attığı golle takımını 3 puana taşıdı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, Gençlerbirliği ise yenilmezlik serisini 3 maça yükseltti. Kasımpaşa 12 puanla 13. sırada, Gençlerbirliği ise 13 puanla 15. basamakta yer aldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak, Gençlerbirliği ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ricardo Quaresma'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Khalili'nin penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertaç Özbir, son anda müdahale ederek topu üstten kornere çeldi.

22. dakikada Quaresma, sağ çaprazdan ceza sahasına girerken sağ ayağının dışıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ertaç, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

29. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ortasında Bogdan Stancu'nun altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu kontrol etti.

Karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle gidildi.

İKİNCİ YARI

54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic, pasını ceza alanı içinde bulunan Aytaç’a çıkardı. Penaltı noktası üzerinde Aytaç’ın vuruşunda kaleci Ertaç’ın müdahalesi yetersiz kaldı ve top filelerle buluştu. 1-0

65. dakikada gelişen Gençlerbirliği Halil İbrahim’in ortasına ön direkte yükselen Ayite’nin kafa vuruşu yandan auta çıktı.

82. dakika Erdem’in sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Stancu, önce topu kontrol etti, sonra dönerek yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-1

87. dakikada Stancu’nun vuruşunda Popov’un eline çarpan top sonucunda hakem Alper Ulusoy, penaltı kararı verdi.

88. dakikada beyaz noktaya gelen Stancu, topu kaleci Fatih’in solundan filelerle buluşturdu. 1-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Nariç xx, İbrahim Bozbey xx

Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Fernandes xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Khalili xx (Tobias Heintz dk. 90 ?), Aytaç xxx, Quaresma xxx, Mustafa Pektemek xx (İlhan Depe dk. 81 ?), Hajradinovic xx, Koita xx

Gençlerbirliği: Ertaç xx, Erdem xx, Flavio Ramos xxx, Toure xxx, Halil İbrahim xxx, Baiano xx, Berat xx (Seuntjens dk. 80 ?), Nadir x (Mino Ayite dk. 58 xx), Polomat xx (Diallo dk. 67 xx), Sessegnon xx, Stancu xxx

Goller: Aytaç (dk. 54) (Kasımpaşa), Stancu (dk. 82 ve 88 pen.) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Popov (Kasımpaşa), Stancu (Gençlerbirliği)

