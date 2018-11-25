Kasımpaşa 3 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-0’lık skor ile mağlup etti.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller 6 ve 84. dakikalarda Mbaye Diagne ve 57. dakikada Josue Sa'dan geldi.

Ev sahibi ekipte 18. dakikada Trezeguet bir de penaltı atışından faydalanamadı.

Bu sonucun ardından zirveyi takibi sürdüren Kasımpaşa, 25 puanla 2. sıraya yükseldi. 3 haftalık galibiyet serisi sona eren Evkur Yeni Malatyaspor ise 21 puanla 5. sırada kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Akhisarspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Eduok’un ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Murat Yıldırım’ın eline çarpınca hakem Fırat Aydınus pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

6. dakikada Diagne’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Farnolle’ün solundan ağlara gitti. 1-0

9. dakikada Malatyaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştırdığı top kısa düşünce ceza yayı üzerinde topla buluşan Eduok’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle’de kaldı.

16. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Ahmed Ildız’ın Trezeguet’ye yaptığı müdahaleyi hakem Fırat Aydınus penaltı olarak değerlendirdi.

18. dakikada Trezeguet, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Adem’in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

İkinci yarı

51. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Adem’in pasında kale önünde kaleci Ramazan ile karşı karşıya kalan Aleksic’in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan oyun alanına çeldi.

55. dakikada Pavelka’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eduok’un kaleci Farnolle ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle’e çarparak kornere gitti.

57. dakikada sağ taraftan Eduok’un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Josue Sa’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından ağlara gitti. 2-0

64. dakikada sağ taraftan Ahmed Ildız’ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Adem Büyük’ün düzelterek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

81. dakikada ceza yayı önünden Adem Büyük’ün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

84. dakikada Tarkan’ın pasında Yeni Malatyaspor yarı sahasında topla buluşan Diagne'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

90. dakikada sol taraftan Özgür Çek’in yaptığı ortada kale önünde Trezeguet’nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Özgür Çek xx, Pavelka xx, Josue Sa xxx (Hakan Demir dk. 87 ?), Trezeguet xx, Eduok xxx (Hasan Bilal dk. 89 ?), Tarkan xx, Diagne xxx (Ethem Erboğa dk. 90+1 ?)

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Cehabake xx, Murat Akça xx, Sadık Çiftpınar xx, Erkan Kaş xx (Rahman Buğra dk. 59 x), Ahmed Ildız xx, Muırat Yıldırım xx, Pereira xx (Eren Tozlu dk. 69 x), Adem Büyük xx, Aleksic xx, Boutaib xx

Goller: Diagne (dk. 6 pen. ve 84), Josue Sa (dk. 57) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Diagne, Veysel Sarı (Kasımpaşa), Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

