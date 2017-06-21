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  5. 21 Haziran 2017 15:01

Kucka transferi için savaş çıktı !

Juraj Kucka için Galatasaray'ın da devreye girmesi Muharrem Usta'yı çileden çıkardı.

Kucka transferi için savaş çıktı !
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Her konuda anlaşma sağlanan Milan’ın 30 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusuna G.Saray’ın yıllık 3.5 milyon euro teklif etmesi Trabzon’u çileden çıkardı.

Trabzonspor'un menajerler vasıtasıyla ön anlaşma sağladığı Milan'ın 30 yaşındaki Slovak orta sahası Juraj Kucka için Galatasaray'ın devreye girmesi, yöneticileri çileden çıkardı. Başkan Muharrem Usta'nın bu konuyu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile konuşacağı ve transferle ilgili aceleci davranma kararı aldığı öğrenildi. Kucka'yı kiralamak için Milano'ya gidecek olan Usta, oyuncuyla yaptığı görüşmelerde bir sorunla karşılaşmadı.

BAŞKASI SEYİRCİ OLUR!

Trabzonsporlu yönetici Gökhan Saral ise Galatasaray'ın Kucka'ya talip olmasıyla ilgili sert konuştu. Saral, sosyal medya hesabından, "Trabzon'un ve Trabzonspor'un asaleti, geçmişi, sözü, eylemi ve duruşu tartışılmaz ortadadır. Bizim talip olduğumuza başkası sadece seyirci olur" ifadelerini kullandı.

Sabah

Trabzonspor , transfer , Galatasaray , Juraj Kucka