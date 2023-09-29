Mert Günok'tan Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçında sakatlık yaşayan Mert Günok'un, Konyaspor deplasmanında sahada olması beklenmiyor.
Beşiktaş'ın deneyimli eldiveni Mert Günok, dizinde ağrı hissetmesine rağmen Adana Demirspor maçına 11'de başladı.
Ancak ağırlarının artması sonrası Mert, skor 2-0'ken kenara gelip yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.
34 yaşındaki kalecinin tedavisine hemen başlandı. Ancak Mert Günok'un pazar günkü Konyaspor mücadelesinde oynamasının zor olduğu öğrenildi.
Bu maçta Ersin'in 11'de başlaması bekleniyor.
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