MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu'ndan Suat Arslanboğa tepkisi

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Malatya'da oynanan Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçında hakem Fırat Aydınus yardımcısına saldırdı, TFF rapor tuttu ama hakemliği fesih edilmedi. Suat Arslanboğa sıradan bir hakem hatası yapmasına rağmen çok daha ağır bir cezaya çarptırıldı. Bu çifte standart neden?

Hakem hataları her kulübün başına gelebilecek bir durumken, neden TEF de Galatasaray ve Beşiktaş takımlarının maçlarında yapılan hatalardan sonra merkez hakem kurulu radikal karar almakta? Acaba bu iki büyük camia üzerinden bir operasyon mu yürütülüyor Türk futbolunda. Suat Arslanboğa' nın yaptığı basit denecek kırmızı kart hatasından sonra MHK ve TFF bundan sonra her hakemin hatasından sonra aynı kararı verebilecek midir" ifadelerini kullandı.

