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  5. 03 Ağustos 2017 20:05

Özer Hurmacı Osmanlıspor'a doğru

Akhisar Belediyespor'dan ayrılması kesinleşen Özer Hurmacı Osmanlıspor'la anlaşmaya vardı.

Özer Hurmacı Osmanlıspor'a doğru
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Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da yeni sezonda alacağı ücretin artırılmasını isteyen, kabul edilmeyince de Avusturya kampına gitmeyen Özer Hurmacı ile yollar ayrılıyor.

RESMİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Yönetimin kulüp bulması için iki hafta süre verdiği tecrübeli futbolcunun Osmanlıspor ile anlaştığı, önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Geçen sezon başında, transferin bitimine 4 saat kala yeşil-siyahlı kulüple 2019 yılına kadar sözleşme imzalayan Özer Hurmacı, 29 lig, 2 kupa maçında forma giyerken, 5 gol 4 asistlik performansı ile takıma önemli katkı sağlamıştı.

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