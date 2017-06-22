Paul Le Guen, Bursaspor'a 2 yıllık imza attı

Bursaspor, dünyaca ünlü Fransız teknik adam Paul Le Guen ile düzenlenen törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte ünlü teknik adamın basın toplantısındaki sözleri: " Bu sıcak karşılama için herkese ve güzel sözleri için başkana teşekkür ediyorum. Nerede olduğumu biliyorum, burası iyi bir kulüp. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Kulüpte çalışan herkesin pozitif enerijisini takıma yansıtmasını istiyorum.

"Hayalperest değilim"

Buranın taraftarı çok popüler. Bu taraftarı mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok zor sorular sormamanızı ümit ediyorum. Ben de sizin kadar istekliyim. Ben bir hayalperest değilim. Zor geçen sezondan sonra bizim atacağımız adım toparlanmaya yönelik olacak. Ayaklarımızı yere basan, güçlü bir kadro kuracağız ve en iyilerle rekabet edeceğiz.

"10 günde olacak iş değil"

Gelir gelmez teknik ekibimizle toplantılara başladık. Transferlerle ilgili konuştuk. Takımı yavaş yavaş tanımaya başlıyorum. Bugünden sezon başı kampına kadar belli bir süre var. Takımımızı o güne kadar güçlendireceğimize inanıyorum. Bursaspor çok büyük kulüp. Evet hepimizin istekleri var. Ama futbolda mucizelere yer yoktur. Bu 10 günde olacak iş değildir.

"Alex Song için kararı ben vereceğim"

Burada başarı gelecekse bir birliğe ihtiyacımız var. Anahtar kelime birlik. Birlik olursak başarabiliriz. Bursaspor'a tanıdığım 2-3 oyuncuyu getireceğim. Fransız oyuncular olabilir. Tüm bunlar zaaflarımızı ve güçlü taraflarımızı belirlediğimizde olacak. Alex Song ile ilgili kararı ben vereceğim. Daha önce çalıştığım bir oyuncu. Pas oyunu oynamak istiyoruz. Buna uygun oyuncuları takıma monte etmemiz gerekecek. Her maçta topa sahip olmaya, üretken futbol oynamaya çalışacağız. Buradaki ekibe kesinlikle güveniyorum. Ekibimden bir yardımcı antrenör, bir kaleci antrenörü, bir fizyoterapist getireceğim. Size umutlar satmak istemiyorum. Başarı için ne gerekiyorsa elimden geleni yapacağım. Pozitif bir ortam yaratmak hepimizin görevi olacak."

Başkan Ali Ay: Gyan transferinden vazgeçtik

Bursaspor Başkanı Ali Ay, imza töreninde bir soru üzerine transferi gündemde olan Asamoah Gyan ile ilgili "Gyan için teklifimizi verdik. Araya başka menajerler girince transferi bitirdik. Asamoah Gyan transferinden vazgeçtik" açıklamasını yaptı.

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