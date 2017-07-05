''Pepe kaybetmekten nefret eden bir futbolcu''

Beşiktaş'ın transferinde mutlu sona ulaştığı Pepe'yi, onu ve Beşiktaş'ı en iyi tanıyan isimlerden biri olan Hugo Almeida'ya sorduk.

Şu anda kariyerine Yunanistan'ın AEK Atina takımında devam eden Hugo, 2010-14 yılları arasında Kara Kartal'da forma giymişti.

Uzun yıllar da Pepe ile hem Porto hem de Portekiz Milli Takımı adına mücadele eden 33 yaşındaki forvet, tecrübeli stoperle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

İşte Almeida'dan, Pepe yorumu:

"Pepe için aslında fazla şey söylemeye gerek yok. Zaten kariyeri, kazandığı kupalar (17 kupası var) ve başardıklarına baktığınızda, ne kadar iyi bir futbolcu olduğu ortada. Real Madrid'de 10 yıl boyunca aralıksız ilk 11'de forma giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Pepe, her zaman sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan, kaybetmekten nefret eden, gerçek bir takım oyuncusudur."

'Liderlik özellikleri üst seviyede'

"Onu kısaca özetlemek gerekirse, harika bir insan, harika bir oyuncu ve harika bir profesyonel diyebilirim. Büyük bir futbolcu ve gerçek bir yıldız. Beşiktaş taraftarları, ona bayılacaktır. Liderlik özellikleri üst seviyede olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Pepe son derece zeki ve dünyanın en iyi savunma oyuncuları arasında. 34 yaşında olmasının hiçbir önemi yok. Beşiktaş'a büyük güç katar. Takım arkadaşlarıyla kısa sürede çok iyi bir yakınlık kuracaktır. Soyunma odasındaki etkisinin de pozitif olacağına inanıyorum."

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